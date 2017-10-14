В Чугуеве повредили мемориальную доску советским солдатам

14 октября 2017 г. 16:15
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Информация о происшествии поступила в полиции от директора коммунального предприятия накануне, в 12:15.

Мужчина рассказал, что мемориальную доску на территории парка «Славы» повредили вночь с 12 на 13 октября.

Неизвестные повредили табличку и 2 мраморных камня на мемориальной доске. Из-за чего на табличке образовалась трещина и отпало несколько букв, также были отбиты две мраморные облицовочные плитки.

По данному факту следствем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлении.

 

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