 

В Чугуеве женщина купила дом и обнаружила в нем человеческие останки

01 сентября 2019 г. 15:00
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В Чугуеве женщина обнаружила человеческие останки в новоприобретенном доме.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 30 августа около 17:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела дом, в полу которого обнаружила кости человека.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователем Чугуевского отдела возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

 

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