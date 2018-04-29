В Чугуеве женщина убила своего мужа

24 апреля около 19.30 в Чугуеве 69-летняя женщина убила своего мужа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что между супругами длительное время возникали ссоры.

Во время очередного конфликта жена нанесла мужу один удар кухонным ножом в шею.

Вследствие полученной травмы мужчина умер до прибытия медиков.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Женщина находится под домашним арестом, ей сообщено о подозрении в умышленном убийстве.