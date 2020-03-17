В Чугуеве женщина во время ссоры ударила своего мужа ножом

В Чугуеве застолье со спиртным закончилось для супружеской пары поножовщиной: 50-летняя женщина в ходе конфликта ударила 49-летнего мужчину кухонным ножом в грудь.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 марта в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставили пациента с ножевым ранением грудной клетки.

Полицейские установили, что телесные повреждения житель Чугуева получил во время словесной перепалки со своей женой во время совместного употребления алкогольных напитков.

Женщину задержали. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.