 

В Чугуевском районе авиацией тушили сухую траву

31 августа 2019 г. 10:05
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30 августа в 13:15 вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области возник пожар на площади 1 га, горел камыш и трава.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, существовала угроза возгорания лесного массива - площадь около 100 га - Чугуевского лесничества.

Фронт пожара составлял около 3 км. Тушение пожара было осложнено отсутствием путей подъезда и болотистой местностью. 

К месту пожара были привлечены от ГСЧС: 4 автоцистерны и 21 человек личного состава, вертолет МИ-8, а также от Министерства обороны - 3 единицы техники и 60 человек личного состава.

Пожар локализован в 19:37. Вертолетом было осуществлено 34 тонны воды. Жертв и пострадавших нет.

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