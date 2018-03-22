В Чугуевском районе мужчина до смерти забил знакомого

Вечером в полицию обратился житель Чугуева и сообщил, что к нему пришел сосед и рассказал, что обнаружил на пороге своего дома окровавленное тело мужчины с разбитыми лицом и головой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что к тяжкому преступлению причастен сосед заявителя.

44-летний местный житель Чугуева признал свою вину и рассказал, что они с потерпевшим распивали спиртное и начали ссориться. Ссора переросла в драку.

Задержанный ударил знакомого по лицу, тот упал на пол и мужчина избил потерпевшего руками и ногами по голове. Затем вытащил тело из дома и бросил на лестнице.

Полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Задержанный арестован и находится под стражей.