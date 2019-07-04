В Чугуевском районе неизвестный ранил ножом таксиста: нападавшего ищут

В Чугуевском районе пассажир ранил ножом таксиста, подвозившего его.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 июля около 16:16 в Чугуевскую больницу из села Базалеевка доставили 61-летнего жителя Чугуева с колотой раной в области ключицы и предплечья.
Полицейские установили, что пенсионер подрабатывает таксистом в Чугуеве.
В ходе конфликта злоумышленник нанес пенсионеру ножом не менее трех ударов в область туловища и рук, после чего скрылся.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира и разыскивают его.