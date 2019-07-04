 

В Чугуевском районе неизвестный ранил ножом таксиста: нападавшего ищут

04 июля 2019 г. 13:18
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В Чугуевском районе пассажир ранил ножом таксиста, подвозившего его.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 июля около 16:16 в Чугуевскую больницу из села Базалеевка доставили 61-летнего жителя Чугуева с колотой раной в области ключицы и предплечья.

Полицейские установили, что пенсионер подрабатывает таксистом в Чугуеве. 

В ходе конфликта злоумышленник нанес пенсионеру ножом не менее трех ударов в область туловища и рук, после чего скрылся.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира и разыскивают его.

 

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