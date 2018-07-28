В Чугуевском районе перевернулся автобус с пассажирами

27 июля в 12:40 на автодороге Чугуев-Меловое в сторону Харькова произошло ДТП – перевернулся автобус с пассажирами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, в автобусе лопнула рулевая тяга, вседствие чего он перевернулся в кювет.

В автобусе находились 22 пассажира и водитель.

Сообщается, что в результате аварии пострадавших нет.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.