В Чугуевском районе перевернулся автобус с пассажирами

28 июля 2018 г. 11:18
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27 июля в 12:40 на автодороге Чугуев-Меловое в сторону Харькова произошло ДТП – перевернулся автобус с пассажирами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации, в автобусе лопнула рулевая тяга, вседствие чего он перевернулся в кювет.

В автобусе находились 22 пассажира и водитель.

Сообщается, что в результате аварии пострадавших нет.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

 

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