В Чугуевском районе при пожаре из горящего дома женщина спасла соседскую дочь

11 ноября в 6:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в пристройке к частному жилому дому на ул. Томина, 13 в поселке Граково Чугуевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных горели крыша дома и пристройка на площади около 50 кв. м.

Также стало известно, что небезразличная соседка, которая заметила пожар и вызвала спасателей, в то время уже вывела на свежий воздух 15-летнюю девушку - дочь хозяев, которых на тот момент дома не было.

В 07:10 пожар спасатели локализовали, а в 08:20 полностью ликвидировали.

По данным спасателей, вероятная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.