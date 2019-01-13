В Чугуевском районе при пожаре погибла женщина

12 января в 05:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Эсхар, на ул. Богдана Хмельницкого, 2.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из сообщения спасателям стало известно, что горит двухэтажный жилой дом.

На момент прибытия бойцов ГСЧС огнем была охвачена квартира на первом этаже.

При дальнейшем проведении разведки спасатели установили, что почти все конструктивные элементы здания были выполнены из древесины, и поэтому огонь распространился по пустотам на межэтажное и чердачное перекрытия и охватил квартиру этажом выше.

Общая площадь пожара составила 70 кв.м.

Во время пожаротушения в квартире, в которой начался пожар, спасатели обнаружили тело женщины в возрасте около 70 лет.

В 9:13 пожар спасатели локализовали, но еще к 12:01 пожарные разбирали конструкции здания, чтобы пролить отдельные очаги горения.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.