 

В Чугуевском районе пропал мужчина (фото)

02 сентября 2019 г. 15:15

26-летний Иван Басанов пропал вчера вечером, 1 сентября. 

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сообщение  об исчезновении мужчины поступило сегодня, 2 сентября, около 6:00 от его брата.

Житель Чугуевского района вечером пошел к приятелю, однако там не появлялся и в настоящее время его телефон отключен.

Правоохранители будут заниматься поисками пропавшего. Также местные жители организуются для поисков пропавшего в лесу недалеко от пгт Малиновка Чугуевского района.

 

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