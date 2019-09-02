В Чугуевском районе пропал мужчина (фото)

26-летний Иван Басанов пропал вчера вечером, 1 сентября.

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сообщение об исчезновении мужчины поступило сегодня, 2 сентября, около 6:00 от его брата.

Житель Чугуевского района вечером пошел к приятелю, однако там не появлялся и в настоящее время его телефон отключен.

Правоохранители будут заниматься поисками пропавшего. Также местные жители организуются для поисков пропавшего в лесу недалеко от пгт Малиновка Чугуевского района.