В Чугуевском районе пропавший мальчик отравился грибами и попал в больницу

16 августа в 1:07 в полицию обратилась жительница поселка Малиновка Чугуевского района, которая сообщила, что ее 10-летний сын 15 августа в 10:00 ушел гулять и домой до сих пор не вернулся.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на поиски мальчика был ориентирован личный состав Чугуевского отдела полиции, к поискам также подключились оперуполномоченные отдела ювенальной превенции областного главка. Через несколько часов полицейские установили местонахождение ребенка в Харьковской областной детской клинической больнице.

Как выяснилось, в тот день мальчик пошел гулять по поселку со своим 13-летним товарищем Ребята отдыхали, купались в реке, а также пошли в лес и насобирали грибов, которые пожарили на костре и съели. Через некоторое время подросткам стало плохо и они попали в больницу. Сейчас состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Решается вопрос о привлечении родителей ребят к административной ответственности.