В Чугуевском районе тушат масштабный пожар

Под Харьковом 9 сентября произошел масштабный пожар на открытой территории.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасателям информация о пожаре на открытой территории возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области поступила в 09:50.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит камыш и трава отдельными очагами на общей площади около 10 га. Кроме того, существует угроза распространения пламени на лесной массив.

К месту пожара привлечено от ДСНС 3 автоцистерны и 15 человек личного состава, 5 единиц техники Министерства обороны, а также трактор и бульдозер от Новомосковского лесничества.

Сейчас идет его ликвидация. Жертв и пострадавших нет.