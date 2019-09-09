 

В Чугуевском районе тушат масштабный пожар

09 сентября 2019 г. 19:30
19 просмотров

Под Харьковом 9 сентября произошел масштабный пожар на открытой территории.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасателям информация о пожаре на открытой территории возле села Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области поступила в 09:50.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит камыш и трава отдельными очагами на общей площади около 10 га. Кроме того, существует угроза распространения пламени на лесной массив.

К месту пожара привлечено от ДСНС 3 автоцистерны и 15 человек личного состава, 5 единиц техники Министерства обороны, а также трактор и бульдозер от Новомосковского лесничества.

Сейчас идет его ликвидация. Жертв и пострадавших нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.