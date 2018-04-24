В Чугуевском районе в посадке нашли боеприпасы

23 апреля спасатели - пиротехники в Харьковской области разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны сразу в двух населенных пунктах Чугуевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В обоих случаях боеприпасы обнаружили местные жители в лесных массивах: один возле поселка Малиновка, другой - возле поселка Кочеток.

По идентификации правоохранителей, ими оказались артснаряд калибром 125 мм - по одному в двух местах.

Их вывезли на подрывную площадку и обезвредили пиротехники.