В Чугуевском районе в посадке нашли боеприпасы

24 апреля 2018 г. 10:48
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23 апреля спасатели - пиротехники в Харьковской области разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны сразу в двух населенных пунктах Чугуевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В обоих случаях боеприпасы обнаружили местные жители в лесных массивах: один возле поселка Малиновка, другой - возле поселка Кочеток.

По идентификации правоохранителей, ими оказались артснаряд калибром 125 мм - по одному в двух местах.

Их вывезли на подрывную площадку и обезвредили пиротехники.

 

 

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