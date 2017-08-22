В Дании нашли тело обезглавленной журналистки

В прибрежных водах Копенгагена обнаружено женское туловище без головы и конечностей, однако, по заявлению полиции, пока рано связывать эту находку с недавним исчезновением журналистки Ким Валль.

Останки были обнаружены проезжавшим рядом с берегом велосипедистом, сообщили в полиции. Их отправили на судмедэкспертизу.

В последний раз Валль видели на подводной лодке изобретателя Питера Мадсена вечером 10 августа. Мадсену предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В понедельник он заявил на суде, что Валль погибла в результате несчастного случая и он "похоронил" ее в море.

Ким Валль было 30 лет, она работала в Нью-Йорке журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice.

Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его "Наутилусе", который некоторое время считался самой большой частной подводной лодкой в мире.

Субмарина была построена в 2008 году. Мадсен собрал деньги на ее создание с помощью краудфандинга.

Предполагалось, что ее поездка будет короткой, однако утром в пятницу друг Ким Валль сообщил о ее исчезновении. С тех пор журналистку не могут найти.

Ранее Мадсен говорил, что высадил журналистку на одном из островов в окрестностях Копенгагена перед крушением субмарины, которое произошло вечером 10 августа.

Ему самому удалось спастись, но обстоятельства кораблекрушения неизвестны.

Сразу после задержания Мадсен говорил, что небольшая проблема в балластном отсеке привела к большой аварии. Лодка затонула стремительно, говорил он, и ничего нельзя было сделать.

Позже датская полиция заявила, что подлодку затопили намеренно. В полиции не уточнили при этом, почему пришли к такому выводу.