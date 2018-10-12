В деле о харьковских "оборотнях в погонах" появились новые подозреваемые

12 октября 2018 г. 13:50
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Объявлено подозрения в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, еще двум работникам сектора патрульной полиции Харькова.  Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской прокуратуры.

По данным следствия, оба подозреваемых - старшие сержанты и их причастность к совершению преступления была установлена ​​при изучении видеоматериалов в ходе досудебного расследования. Полицейские фигурируют, как минимум, в одном эпизоде ​​с применением насилия к задержанному. Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее четверо работников патрульной полиции были задержании по подозрению в получении взятки и превышении служебных полномочий. Установлено отдельные случаи  применение насилия к задержанным и задокументировано два эпизода получения неправомерной выгоды правоохранителями. 

Полицейские запугивали людей административной ответственностью за якобы совершенные правонарушения. Люди  отдавали деньги полицейским, чтобы избежать проблем. Силовики также осматривали личные вещи пострадавших и окаывали психологическое давление. По требованию прокуратуры трое из них сегодня находятся под стражей, а еще один фигурант под домашним арестом. Однако, это решение суда прокуроры пока оспаривают. 

 

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