В деле о харьковских "оборотнях в погонах" появились новые подозреваемые

Объявлено подозрения в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, еще двум работникам сектора патрульной полиции Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской прокуратуры.

По данным следствия, оба подозреваемых - старшие сержанты и их причастность к совершению преступления была установлена ​​при изучении видеоматериалов в ходе досудебного расследования. Полицейские фигурируют, как минимум, в одном эпизоде ​​с применением насилия к задержанному. Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее четверо работников патрульной полиции были задержании по подозрению в получении взятки и превышении служебных полномочий. Установлено отдельные случаи применение насилия к задержанным и задокументировано два эпизода получения неправомерной выгоды правоохранителями.