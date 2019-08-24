 

В День Независимости оккупанты обстреливают украинские позиции на Донбассе

24 августа 2019 г. 13:30
Источник: УНИАН
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От начала текущих суток, 24 августа, российско-оккупационные войска на Донбассе дважды обстреляли позиции операции Объединенных сил.

Как сообщили в штабе ООС, вблизи Марьинки враг стрелял из станкового противотанкового гранатомета, а неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции: два раза возле Водяного и один раз вблизи Зайцево. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

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