В День выборов на Харьковщине дважды «минировали» избирательные участки

21 июля в Харькове дважды «минировали» избирательные участки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в 14:53 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный заявил о минировании 14 участков по 10 адресам в одном избирательном округе Киевского района Харькова.

В тот же день в период с 18:40 до 19:05 в полицию поступили сообщения с одного телефонного номера о минировании 20 избирательных участков по 10 адресам в округах Новобаварского, Слободского, Индустриального, и Московского районов Харькова.

По всем адресам работали следственно-оперативные группы полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Всего правоохранители проверили 34 избирательных участка, никаких опасных предметов не обнаружили.

Как отметили в полици, при осмотре избирательный процесс не останавливался, эвакуация граждан не проводилась.

Открыто два уголовных производства по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Кроме того, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины по факту частичного ограничения работы на 30 минут одного из избирательных участков в Киевском районе по решению ее председателя.