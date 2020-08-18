В Дергачах горел заброшенный дом

18 августа 2020 г. 10:44
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В Дергачевском районе накануне вечером загорелся заброшенный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 августа в 22:43 спасателям поступило сообщение о пожаре в заброшенном ул. Гната Хоткевича, 54 в Дергачах.

На момент прибытия пожарных на доме горела кровля на площади 10 кв.м., а также мусор в соседнем таком же заброшенном доме на площади 10 кв.м.

В 23:26 пожар спасатели локализовали, в 1:17 полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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