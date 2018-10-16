В Дергачах иномарка насмерть сбила мужчину

16 октября 2018 г. 11:16
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15 октября в 21.08 в полицию поступила информация о ДТП со смертельным исходом в Дергачах.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Автомобиль NISSAN на улице Сумской шлях сбил мужчину 1973 года рождения.

Пострадавший от полученных травм погиб на месте ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, водитель автомобиля с места аварии скрылся.
Прибывшие на место ДТП полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают личность водителя  и все обстоятельства ДТП.

 

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