В Дергачах из-за короткого замыкания загорелся гараж, от огня спасли дом

В Дергачевском районе во дворе частного домовладения 6 декабря произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 11:20 спасателям поступил вызов на пожар в гараже на территории частного домовладения в Дергачах, на ул. Садовой, 16.

Дома никого не было, пожар обнаружила соседка и сообщила о нем в ГСЧС.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены конструкции крыши гаража. Конструктивные элементы крыши были деревянными, кровля - шиферная, а фасад здания был украшен пластиком. Площадь пожара составляла 50 кв.м.

На расстоянии 2-х метров от горящего гаража находился жилой дом. Поэтому огонь мог перекинуться еще и на него.

Спасателям удалось вовремя ликвидировать пожар и спасти дом от огня.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.