В Дергачах из-за неосторожности хозяйки дома сгорел сарай

14 января в 12:46 спасателям поступил вызов на ликвидацию пожара на ул. Дружбы, 21 в Дергачи.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области
Пожар произошел из-за того, что хозяйка собрала золу из печи в горючую емкость и вынесла в сарай, где хранились дрова.
Скорее всего, зола в печи не перегорела полностью, и от оставшихся угольков началось возгорание.
В результате пожара почти полностью сгорел сарай площадью 65 кв.м.
От огня пожарные спасли жилой дом, который был расположен в 2 метрах от пожара.
В 13:37 огонь спасатели локализовали, а ликвидировали его в 20:40.
Во время пожара никто не пострадал.