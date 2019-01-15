В Дергачах из-за неосторожности хозяйки дома сгорел сарай

15 января 2019 г. 11:25
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14 января в 12:46 спасателям поступил вызов на ликвидацию пожара на ул. Дружбы, 21 в Дергачи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковской области

Пожар произошел из-за того, что хозяйка  собрала золу из печи в горючую емкость и вынесла в сарай, где хранились дрова.

Скорее всего, зола в печи не перегорела полностью, и от оставшихся угольков началось возгорание.

В результате пожара почти полностью сгорел сарай площадью 65 кв.м.

От огня пожарные спасли жилой дом, который был расположен в 2 метрах от пожара.

В 13:37 огонь спасатели локализовали, а ликвидировали его в 20:40.

Во время пожара никто не пострадал.

 

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