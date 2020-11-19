В Дергачах - массовое отравление в лицее, пострадали 26 детей

В Дергачевском лицее № 3 зафиксировали массовое отравление учащихся.
Об этом сообщается в оперативной сводке на сайте ХОГА.
По информации Харьковского областного лабораторного центра, зарегистрировано осложнение санитарно-эпидемической ситуации среди учащихся КЗ "Дергачевский лицей № 3", в результате чего пострадали 26 детей.
У школьников - подозрение на пищевую токсикоинфекцию.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Как отмечается, данная ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.