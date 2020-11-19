В Дергачах - массовое отравление в лицее, пострадали 26 детей

19 ноября 2020 г. 11:48
1 просмотр

В Дергачевском лицее № 3 зафиксировали массовое отравление учащихся.

Об этом сообщается в оперативной сводке на сайте ХОГА.

По информации Харьковского областного лабораторного центра, зарегистрировано осложнение санитарно-эпидемической ситуации среди учащихся КЗ "Дергачевский лицей № 3", в результате чего пострадали 26 детей.

У школьников - подозрение на пищевую токсикоинфекцию.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как отмечается, данная ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53