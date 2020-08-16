В Дергачах на дороге загорелся автомобиль

В Дергачевском районе во время движения вспыхнул автомобиль.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 15 августа в 08:19 спасателям поступила информация о пожаре на улице Лозовской в Дергачах.
Там во время движения проезжей части улицы в автомобиле «Daewoo Lanos» 2006 года выпуска загорелся моторный отсек.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 3 кв.м.
Бойцы ГСЧС локализовали огонь в 08:26 и ликвидировали его в 8:34.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Причину возникновения пожара выясняют.