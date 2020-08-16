В Дергачах на дороге загорелся автомобиль

16 августа 2020 г. 10:20
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В Дергачевском районе во время движения вспыхнул автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 15 августа в 08:19 спасателям поступила информация о пожаре на улице Лозовской в Дергачах.

Там во время движения проезжей части улицы в автомобиле «Daewoo Lanos» 2006 года выпуска загорелся моторный отсек.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 3 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали огонь в 08:26 и ликвидировали его в 8:34.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причину возникновения пожара выясняют. 

 

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