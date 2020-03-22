В Дергачах обнаружили тело умершего в автомобиле таксиста

В Дергачах внезапно умер таксист. Его тело обнаружили в автомобиле, на котором он работал.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 марта в 8:14 в полицию поступила информация о том, что напротив домовладения по улице Лозовской в ​​городе Дергачи стоит автомобиль "Daewoo", на водительском сиденье которого мужчина сидит без сознания.

Прибывшие на место полицейские установили, что умершим является 44-летний харьковчанин, который работал в службе такси.

Как отмечается, на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти не обнаружили и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Причина смерти мужчины устанавливается.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".