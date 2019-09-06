 

В Дергачах на улице подростки ограбили мужчину

06 сентября 2019 г. 12:37
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В Дергачах правоохранители задержали двух подростков за совершение грабежа на улице.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 сентября около 4:30 в полицию обратился 36-летний житель  Дергачей. Пострадавший рассказал, что на улице на него напали двое неизвестных парней, избили и забрали банковские карты и мобильный телефон.

Злоумышленников установили. Ими оказались 15-летний житель поселка Солоницевка Дергачевского района, ранее судимый за аналогичное преступление и 16-летний житель поселка Слатино.

Одного из правонарушителей задержали, когда он отдыхал в кафе в центре Харькова на средства, снятые с банковской карточки заявителя. У него изъяли вещественные доказательства. 

Его подельник находился у себя дома, пока его обязали являться в ​​отдел полиции для проведения следственных действий.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 6 лет. 

 

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