В Дергачах произошел взрыв газа в общежитии: пострадали 2 человека

3 октября в 10:38 спасателям поступила информация о взрыве бытового газа в двухэтажном общежитии на улице Научной, 27 в Дергачах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв произошел в помещении кухни на первом этаже общежития, но признаков горения не наблюдалось. Там находился пострадавший житель комнаты, мужчина 1947 года, который получил термические ожоги половины тела.

Пострадавшего вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи.

Также в момент взрыва на кухне находилась женщина 1972 года рождения, которая также получила ожоги. Она самостоятельно вышла из общежития до прибытия спасателей.

Сейчас оба пострадавших находятся на лечении в ожоговом центре Харькова.

Взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и перегородки 6-ти комнат общежития.