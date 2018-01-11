В Дергачах пьяный мужчина устроил стрельбу

Информация об инциденте поступила в полицию 10 января в 6:50 от жителя города Дергачи.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, со слов мужчины стало известно, что на улице он увидел неизвестного молодого парня, который из оружия стрелял в разные стороны.

Полицейские нашли хулигана на железнодорожной остановке. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался оказать сопротивление, когда сотрудники группы реагирования патрульной полиции изымали у него оружие. Как выяснилось, 24-летний житель поселка Казачья Лопань находился в Дергачах у знакомой. Затем между ними возникла ссора и он пошел к железнодорожному вокзалу, а по дороге сделал несколько выстрелов из охотничьего карабина.

Вещественные доказательства изъяты. Уже установлено, что оружие, из которого парень осуществлял выстрелы, зарегистрировано и принадлежит его отцу.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, что карается от 3 до 7 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.