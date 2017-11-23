В Дергачах пьяный ревнивец убил товарища

К правоохранителям обратилась 43-летння жительница города Дергачи, которая рассказала о драке между мужчинами.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, хозяйка дома рассказала, что накануне ее муж выпивал с гостем. Оба товарища ранее уже имели проблемы с законом, злоупотребляли алкоголем. Во время застолья пьяный 53-летний сожитель приревновал жену к приятелю. Ревнивец схватился за кухонный нож. Раненый в шею мужчина к утру скончался.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Его действия квалифицированы следователем по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Досудебное расследование продолжается.