В Дергачах пылающий дом тушили 4 часа

21 января 2020 г. 12:40
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20 января в 17:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на территории частного домовладения в городе Дергачи Харьковской области, заявители рассказывали о большом зареве на крыше. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

К месту происшествия сразу выехали 5 оперативных отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла около 120 кв.м.

Пламенем была охвачена вся крыша дома. В ходе разведки пожара людей внутри дома не обнаружено.

На тушение огня спасатели подали 4 пожарных ствола. Локализация пожара состоялась в 19:30. Окончательная ликвидация - в 21:31.

Благодаря работе спасателей внутренние помещения удалось уберечь от огня.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.

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