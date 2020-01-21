В Дергачах пылающий дом тушили 4 часа

20 января в 17:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который случился на территории частного домовладения в городе Дергачи Харьковской области, заявители рассказывали о большом зареве на крыше. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

К месту происшествия сразу выехали 5 оперативных отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

На момент прибытия первого подразделения площадь пожара составляла около 120 кв.м.

Пламенем была охвачена вся крыша дома. В ходе разведки пожара людей внутри дома не обнаружено.

На тушение огня спасатели подали 4 пожарных ствола. Локализация пожара состоялась в 19:30. Окончательная ликвидация - в 21:31.

Благодаря работе спасателей внутренние помещения удалось уберечь от огня.

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.