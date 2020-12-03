В Дергачах сгорел магазин

03 декабря 2020 г. 10:48
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В Дергачах сегодня утром произошел пожар в здании магазина, принадлежащего частному предпринимателю.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о пожаре в магазине, расположенном на улице Сумской шлях, 2а поступила спасателям 3 декабря в 05:48.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши, перекрытия, стен здания, а также мебель и оборудование магазина.

Площадь пожара составила около 300 кв.м.

В 6:22 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 7:32 полностью ликвидировали.

Его причину и ущерб устанавливают.

 

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