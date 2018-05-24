В Дергачах спасали рабочего, которого по грудь засыпало землей

24 мая в 10:44 спасателям поступило сообщение, что на одном из частных предприятий в Дергачах на улице Центральной, 31 произошло ЧП. Из сообщения стало известно, что по указанному адресу по грудь засыпало землей мужчину, который копал траншею.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Уже через три минуты на место вызова прибыли спасатели, которые установили, что в яме, ориентировочно глубиной в 3 метра, находился мужчина 1962 года рождения, который был засыпан землей по грудную клетку и просил помощи.

Мужчина также отметил, что он не может двигаться, так как его ноги зажаты слоем земли и бытовым мусором.

Сначала спасатели откопали ногу, которая на прежде всего пострадала. Затем пожарным поясом с карабином зафиксировали пострадавшего и спасательной веревкой сдвинули с места завала. После этого спасатели осторожно извлекли мужчину на поверхность и перенесли в карету скорой медицинской помощи для оказания помощи.

Как стало известно потом, мужчина копал траншею и во время проведения земельных работ произошел обвал земли, который его и заблокировал.