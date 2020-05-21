В Дергачах во время пожара на частном дворе от огня спасли жилой дом

21 мая 2020 г. 13:53
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В Дергачах сегодня утром, 21 мая, произошел пожар в хозяйственной постройке на территории частного домовладения на улице 1-го Мая, 158.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о данном пожаре поступила спасателям в 10:20.

На момент прибытия пожарных на территории домовладения горела деревянная хозяйственная постройка на площади около 10 м. Кв.

В 10:30 возгорание бойцы ГСЧС локализовали.

В 10:50 пожар был полностью ликвидирован.

Как отмечается, спасателям удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом и соседний частный двор.

Причину пожара выясняют.

 

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