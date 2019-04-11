В Дергачах застрелился 75-летний мужчина

11 апреля 2019 г. 17:39
1 просмотр

75-летний житель Дергачей выстрелил в голову из старого револьвера. 

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, о происшествии 10 апреля в 13:40 сообщили врачи скорой помощи, прибывшие по месту жительства погибшего.

Работники следственно-оперативной группы опросили 65-летнюю жену мужчины. Она рассказала, что ее муж тяжело болел, но ранее намерений покончить жизнь самоубийством не высказывал.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Открыто уголовное дело по ст. 115 с пометкой «самоубийство» УК Украины. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.