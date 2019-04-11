В Дергачах застрелился 75-летний мужчина

75-летний житель Дергачей выстрелил в голову из старого револьвера.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, о происшествии 10 апреля в 13:40 сообщили врачи скорой помощи, прибывшие по месту жительства погибшего.

Работники следственно-оперативной группы опросили 65-летнюю жену мужчины. Она рассказала, что ее муж тяжело болел, но ранее намерений покончить жизнь самоубийством не высказывал.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Открыто уголовное дело по ст. 115 с пометкой «самоубийство» УК Украины.