В Дергачах женщина напала на продавщицу магазина с отверткой и ограбила

В Дергачевском районе Харьковщины полицейские разоблачили женщину в совершении разбойного нападения в магазине одежды.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 39-летняя жительница Дергачевского района, угрожая отверткой продавщице, отобрала у нее почти 3000 гривен, мобильный телефон и документы.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям 27 декабря от 52-летней продавщицы магазина в Дергачах. Она заявила, что неизвестная женщина в помещении заведения завладела деньгами и мобильным телефоном.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. По словам работницы магазина, около 11:00 в торговый зал зашла женщина и попросила помочь подобрать ей куртку. Затем она попросила продавщицу предоставить ей еще один пакет для товара. Когда женщина отвлеклась, злоумышленница зашла за прилавок, вытащила из кармана заостренную отвертку и потребовала деньги. Работница магазина отдала злоумышленнице свою сумочку, в которой находились почти 3000 гривен, мобильный телефон и документы.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 39-летняя жительница района. 29 декабря полицейские провели обыск по месту ее проживания и изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность женщины к совершению указанного преступления.

30 декабря женщине сообщено о подозрении в совершении разбоя, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции статьи ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.