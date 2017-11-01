В Дергаческом районе из-за печного отопления сгорел жилой дом

Информация о пожаре на территории частного домовладения в поселке Казачья Лопань поступила накануне в 18:27.

Как рассказли в ГУ ГСЧС Украины в Харьковсакой области, пожар увидели соседи. Владелец, хотя и был дома в то время, но понятия не имел, что происходит.

Площадь пожара составляла около 100 кв. м. Огнем были охвачены крыши жилого дома, летней кухни и гаража, стоявших рядом.

Возгорание локализовали в 19:30. Окончательная ликвидация пожара произошла в 00:40. К его тушению привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

По предварительным данным причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.