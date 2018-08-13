В Дергачевском районе бешеный кот покусал троих детей

В Дергачевском районе зарегистрировали случай бешенства у бездомного кота.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, 12.08.2018 года специалисты лабораторного центра выявили бешенство у бездомного кота, который находился в поселке Пересечное Дергачевского района и нанес повреждения трем детям.

По информации, представленной специалистам, стало известно, что 7 августа при попытке погладить бездомного кота пострадал маленький житель пгт Пересечное Дергачевского района.

При проведении подворных обходов специалисты выявили еще двух детей, которые при аналогичных обстоятельствах пострадали от этого же кота 7 августа.

Пострадавших детей госпитализировали в областную детскую клиническую больницу №1.

Медики проводят пациентам курс профилактических прививок против бешенства.

В очаге обитания больного животного специалисты проводят противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Всего в Харьковской области по состоянию на 13 августа было зарегистрировано 67 случаев бешенства животных: в 35 кошек, 20 собак, 7 лис, 1 куницы и 4 коров. От животных больных бешенством в этом году пострадали 128 жителей Харьковской области.