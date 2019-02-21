В Дергачевском районе безработный обокрал дачу пенсионера

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, к правоохранителям обратился пенсионер,который живет в Харькове и имеет дачный дом в поселке Слатино. 80-летний мужчина сообщил, что из дома исчезла бытовая техника.

Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и выяснили, что злоумышленник проник в дом через окно. Опросив свидетелей, полицейские установили человека, причастного к преступлению. Им оказался 34-летний местный житель, который нигде не работает и злоупотребляет алкоголем.

Своими действиями мужчина нанес пенсионеру ущерб на сумму около 5000 гривен.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет