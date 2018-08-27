В Дергачевском районе электричка насмерть сбила мужчину

27 августа 2018 г. 11:19
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26 августа в 21-21 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Пересечное-Шпаковка» электропоезд сообщением «Золочев-Харьков» сбил мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

От полученных травм 36-летний житель села Пересечное погиб на месте.

По словам машиниста, он заметил мужчину, который сидел на путях.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Движение поездов было остановлено на 1 час 15 минут.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Проверка продолжается.

 

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