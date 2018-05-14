В Дергачевском районе произошел масштабный пожар: пострадавший - в больнице

14 мая 2018 г. 11:23
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13 мая в 9:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в садовом обществе «Караван» на территории Малой Даниловки в Дергачевском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар случился в одном из дачных домиков и вскоре перекинулся на соседний.

На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен дом №43, в котором возник пожар на площади 80 кв.м., крыша и помещения второго этажа соседнего дома № 42 на площади около 200 кв.м.

До прибытия спасателей соседи помогли выбраться из горящего дома жителям 43-го дома.

При пожаре хозяин дома получил ожоги грудной клетки и рук.

Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Оценив ситуацию, учитывая большие размеры пожара и угрозу распространения огня на другие здания, спасатели  вызвали на место дополнительную помощь.

В 10:46 огонь спасатели локализовали и в 14:25 окончательно ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе в бане.

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