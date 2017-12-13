В Дергачевском районе горела тяговая электроподстанция

2 декабря в 22:08 спасатели получили сообщение о пожаре на железнодорожной станции «Шпаковка» в Дергачевском районе в поселке Солоницевка, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На станции горела тяговая подстанция № 27 производственного подразделения «Харьковская дистанция электроснабжения» регионального филиала «Южная железная дорога» ОАО «Украинские железные дороги».

Прибывшие на вызов спасатели установили, что в помещении тяговой подстанции горят силовые шкафы на площади 20 кв.м. Здание подстанции одноэтажное, из железобетона и расположено отдельно.

В 23:03 пожар локализовли, в 00:58 полностью ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате пожара частично были обесточены 4 населенных пункта: поселок Солоницевка и Пересечное, села Подворки и Курортное.

Также временно было прекращено движение железнодорожного транспорта сообщением «Харьков - Золочев».

В 00:10 электроснабжение населенных пунктов и движение железнодорожного транспорта восстановили.