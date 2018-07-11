В Дергачевском районе из горящего дома спасли 82-летнего мужчину

11 июля 2018 г. 11:04
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10 июля в 21:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме №23 на улице Новоселовка в Черкасской Лозовой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачены деревянные конструкции крыши дома и перекрытия на площади около 140 кв.м.

Из задымленной комнаты дома пожарные спасли мужчину 1936 года рождения, отца хозяйки домовладения.

Пенсионер получил незначительное отравление угарным газом, но от дальнейшей госпитализации отказался.

В 22:34 пожар локализовали, а в 02:30 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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