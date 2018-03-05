В Дергачевском районе из-за бешеного кота объявили карантин

05 марта 2018 г. 11:41
101 просмотр

За период 26 февраля  по 02 марта на территории Харьковской области зарегистрировали 1 случай бешенства.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Бешенство у кота обнаружили в селе Протопоповка Дергачевского района, в связи с чем не территории ввели карантин по бешенству.

Всего с начала 2018 года на территории Харьковской области диагностировано 30 случаев бешенства животных, из них 17 случаев бешенства у кошек, 7 случаев бешенства у собак, 5 случаев бешенства у лис, 1 случай бешенства у куницы.

С целью профилактики бешенства животных специалисты-ветеринары в 2018 году сделали профилактические прививки 11110 собакам, 9709 кошкам, в т.ч. за неделю привили 1751 собаку и 1435 кошек.

В Харькове вакцинировали 1188 собак и 458 котов.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.