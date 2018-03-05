В Дергачевском районе из-за бешеного кота объявили карантин

За период 26 февраля по 02 марта на территории Харьковской области зарегистрировали 1 случай бешенства.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Бешенство у кота обнаружили в селе Протопоповка Дергачевского района, в связи с чем не территории ввели карантин по бешенству.

Всего с начала 2018 года на территории Харьковской области диагностировано 30 случаев бешенства животных, из них 17 случаев бешенства у кошек, 7 случаев бешенства у собак, 5 случаев бешенства у лис, 1 случай бешенства у куницы.

С целью профилактики бешенства животных специалисты-ветеринары в 2018 году сделали профилактические прививки 11110 собакам, 9709 кошкам, в т.ч. за неделю привили 1751 собаку и 1435 кошек.

В Харькове вакцинировали 1188 собак и 458 котов.