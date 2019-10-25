В Дергачевском районе из-за короткого замыкания загорелся частный дом

В селе Русская Лозовая Дергачевского района произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 октября в 23:16 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Нахимова, 8-а.

Из сообщения стало известно о широком распространении пламени.

На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома на площади 80 кв.м. Спасатели локализовали огонь в 00:20, и в 00:52 пожар был полностью потушен.

На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единицы техники.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.