 

В Дергачевском районе из-за короткого замыкания загорелся частный дом

25 октября 2019 г. 10:03
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В селе Русская Лозовая Дергачевского района произошел пожар в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 октября в 23:16 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Нахимова, 8-а.

Из сообщения стало известно о широком распространении пламени.

На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома на площади 80 кв.м. Спасатели локализовали огонь в 00:20, и в 00:52 пожар был полностью потушен.

На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единицы техники.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети. Пострадавших нет.

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