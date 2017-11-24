В Дергачевском районе кошка убила ребенка

23 ноября в 19-00 в полицию поступило сообщение от жителей села Цуповка Дергачевского района о гибели трехмесячного мальчика.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковсокй области трагедия произошла по месту жительства семьи ребенка. Предварительно установлено, что коляску с младенцем родители вывезли на улицу для прогулки и на некоторое время оставили ребенка одного. Когда взрослые вернулись, то увидели, что к коляске забралась кошка и легла ребенку на лицо. По предварительным выводам экспертов, смерть мальчика наступила в результате асфиксии.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.