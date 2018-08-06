В Дергачевском районе местный житель обнаружил в поле старый боеприпас

4 августа спасатели получили сообщение об обнаружении на территории Полевского сельского совета Дергачевского района металлического предмета, похожего на артснаряд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасателям позвонил 77-летний местный житель, который решил сократить себе путь домой через поле и случайно наткнулся на этот предмет.

Понимая потенциальную опасность находки, мужчина оградил и запомнил это место и сразу сообщил спасателям.

Прибывший на место специалист спасательной службы идентифицировал найденный предмет как артиллерийский снаряд диаметром 57 мм времен Второй мировой войны.

6 августа пиротехники спасательного отряда прибыли на место обнаружения взрывоопасного предмета, изъяли его и обезвредили на специальной подрывной площадке.