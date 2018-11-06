В Дергачевском районе мужчина на своей даче убил подругу

06 ноября 2018 г. 13:24
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31 октября 32-летний харьковчанин убил свою знакомую.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, мужчина со своей 39-летней знакомой – также харьковчанкой - приехал на собственную дачу в село Кудиевка. 

Там после употребления алкогольные напитков они поссорились, в ходе чего мужчина  деревянной битой  нанес женщине удары по голове и туловищу. 

Затем злоумышленник оставил бездыханное тело подруги в доме и поехал домой в Харьков. 

Однако женщину искали, и она была объявлена ​​полицией в розыск. 

4 ноября полицейские нашли тело разыскиваемой женщины  в дачном доме и задержали злоумышленника.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Все вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли. 

Сейчас по делу назначены необходимые экспертизы. 

Задержанному подозреваемому сообщено о подозрении в убийстве.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

 

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