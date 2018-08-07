В Дергачевском районе мужчина нашел у себя во дворе гранаты

07 августа 2018 г. 15:23
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6 августа пиротехники спасательной службы разминировали и обезвреживали боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в селе Пересечное Дергачевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасные предметы обнаружил местный житель, проводя земельные работы на своем дворе на ул. Слобожанской.

Прибывшие на место специалисты установили, что это ручные гранаты «Ф-1» в количестве 4 единиц.

7 августа пиротехники прибыли к месту вызова, изъяли гранаты и обезвредили их на специальной  площадке путем подрыва.

 

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