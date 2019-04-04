В Дергачевском районе мужчина уехал из дому и не вернулся (фото)

Правоохранители устанавливают местонахождение Якименко Сергея Михайловича, 1959 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, мужчина 25 марта поехал на автомобиле ВАЗ 2106 г/н АХ0932АТ белого цвета и не вернулся.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, короткие темно-русые волосы, овальное лицо. Был одет в классический костюм темного цвета, светлую рубашку и синие ботинки.

Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, в полиции просят сообщить по телефонам 0662312349, 0503444072, 0576320888 или «102».