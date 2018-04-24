В Слатино дрезина сбила 10-летнюю девочку

Накауне в 15:35 на железнодорожном участке Казачья Лопань-Слатино в районе села Слатино дрезина сбила 10-летнюю девочку. Ребенок без сознания с травмами головы и закрытым переломом бедра был доставлен в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, при выезде на место следственно-оперативной группы выяснилось, что на жд перегоне машинист автомотрисы Харьковской дистанции электроснабжения контактной сети сбил выскочившую на рельсы девочку. Машинист вызвал скорую и полицию. Предварительно установлено, что ребенок не успел попасть под колеса мотрисы, девочку от удара отбросило в сторону.

Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжелое. Открыто уголовное производстов по ч.2 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта) УК Украины.